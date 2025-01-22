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«Спартак» объявил о расторжении контракта с голкипером Селиховым

«Спартак» объявил о расторжении контракта с голкипером Селиховым
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Московский «Спартак» расторг контракт с голкипером Александром Селиховым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что «Спартак» и Александр Селихов расторгли контракт по соглашению сторон.

«Мы благодарим Александра Селихова за годы, проведённые в «Спартаке», желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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