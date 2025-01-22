Стало известно, какие санкции «Динамо» применит к Бителло за неявку в расположение клуба

Комментатор Дмитрий Дерунец назвал санкции, которые московское «Динамо» применит к полузащитнику клуба Бителло из-за неявки на зимние сборы команды, а также рассказал о ходе переговоров по переходу футболиста в «Ботафого».

«По моей информации, Бителло будет оштрафован на зарплату за январь на данный момент. Переговоры с «Ботафого» идут, сумма контракта обсуждается в районе € 18-20 млн, идут эти переговоры чрезвычайно сложно, потому что никак клубы не могут согласовать число траншей, сумму стартовой выплаты. Бразильский клуб хочет эту сумму растянуть на как можно большее количество трансферных периодов. Он [Бителло] вообще не выходит на связь. «Динамо» поддерживает связь только с агентом футболиста. Если ситуация будет продолжаться, это будет ещё один штраф на ещё одну месячную зарплату», — сказал Дерунец в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бителло провёл 21 встречу за «Динамо», забил один гол и сделал 10 результативных передач. За бело-голубых бразилец выступает с сентября 2023-го.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» располагается на четвёртом месте.