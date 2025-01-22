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Источник: Алеррандро отказался от перехода в ЦСКА, он хочет играть в «Севилье»

Источник: Алеррандро отказался от перехода в ЦСКА, он хочет играть в «Севилье»
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Нападающий «РБ Брагантино» Алеррандро отказался от перехода в московский ЦСКА, предпочитая перейти в «Севилью», которая также проявляет интерес к игроку. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на ABC Sevilla.

Сообщается, что ЦСКА предлагал за 25-летнего футболиста € 6 млн, «Севилья» же готова выложить на миллион меньше. «Брагантино» открыт к переговорам, но сделка по-прежнему не закрыта.

Алеррандро стал игроком бразильского клуба в январе 2020 года, а весь 2024 год провёл на правах аренды за «Виторию». Всего за «РБ Брагантино» форвард в 123 матчах забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт между сторонами, как сообщает Transfermarkt, рассчитан до конца 2026 года.

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