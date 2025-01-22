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Глава «Зенита» Медведев объявил об уходе Клаудиньо

Глава «Зенита» Медведев объявил об уходе Клаудиньо
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил об уходе бразильского полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«У нас не было соглашения (о продаже Клаудиньо) с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой.

В конечном итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, принявшего решение присоединиться к «Аль-Садду», — приводит слова Медведева ESPN.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист обманул президента «Палмейраса», заявив, что его не интересует переход в катарскую команду. Сообщалось, что бразильский клуб уже вёл переговоры с «Зенитом» на стадии подписания документов, когда Клаудиньо и его агенты остановили сделку, получив более выгодное предложение.

Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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