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Червиченко: «Спартак» достойно себя повёл в истории с Селиховым, парню надо играть

Червиченко: «Спартак» достойно себя повёл в истории с Селиховым, парню надо играть
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о расторжении красно-белыми контракта с вратарём клуба Александром Селиховым.

«Селихов неплохой вратарь, но Максименко лучше. Такая сложилась история. Селихов входит в семёрку лучших вратарей России. Жалко, когда хороший потенциал сидит в запасе. У него был шанс выйти только при условии, если бы Максименко получил травму.

«Спартак» себя достойно повёл в истории с Селиховым — не стал его мариновать. Всё очень культурно и прилично. Возможно, у Саши уже есть намётки, раз его отпустили. Парню надо играть! Просидеть на лавке, да даже за хорошие деньги, — не то, что хотят профессионалы. Они хотят быть значимыми и видимыми на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 22 января, клуб объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Селиховым по соглашению сторон.

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