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«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе бразильского полузащитника Клаудиньо в катарский клуб «Аль-Садд».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист обманул президента «Палмейраса», заявив, что его не интересует переход в катарскую команду. Сообщалось, что бразильский клуб уже вёл переговоры с «Зенитом» на стадии подписания документов, когда Клаудиньо и его агенты остановили сделку, получив более выгодное предложение.

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