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Лорран не сможет играть под 10-м номером, если перейдёт в ЦСКА в текущем сезоне

Лорран не сможет играть под 10-м номером, если перейдёт в ЦСКА в текущем сезоне
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18-летнеий полузащитник «Фламенго» Лорран не сможет выступать под 10-м номером в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне в случае перехода в московский ЦСКА в соответствии с регламентом. Ранее сообщалось, что предложение армейцев получить футболку с цифрой 10 на спине является одним из факторов, побудивших бразильского футболиста согласиться на переход.

«Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата», — говорится в пункте 9.5.1 регламента Российской Премьер-Лиги.

В соответствии с этим пунктом Лорран не сможет получить желаемый 10-й номер, так как под данным номером в текущем сезоне выступает атакующий полузащитник Иван Обляков. Желание бразильца осуществится только в том случае, если россиянин покинет команду в зимнее трансферное окно.

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