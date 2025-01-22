«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Кан Ин, Дуэ, Баркола.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Нуньес, Бернарду, Фоден, Савио, Де Брёйне, Холанд.

После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.