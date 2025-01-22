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Андрей Ещенко: «Спартаку» нельзя было так поступать с Селиховым

Андрей Ещенко: «Спартаку» нельзя было так поступать с Селиховым
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, что клуб расторг контракт с голкипером Александром Селиховым.

«Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определённая конкуренция. Он помогал в еврокубках. Потом были травмы, пришёл Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга. Мне бы хотелось, чтобы их двоих оставили в клубе до конца их карьеры», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль».

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