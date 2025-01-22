«Реал» — «Зальцбург»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Реал» — «РБ Зальцбург». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру будет обслуживать шведская бригада арбитров, которую возглавит Гленн Нюберг. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Менди, Вальверде, Себальос, Модрич, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Зальцбург»: Бласвих, Байду, Терзич, Дедич, Бланк, Йео, Капальдо, Бидструп, Глух, Доржеле, Дагим.

На данный момент «Реал» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 9 очков за 6 матчей. У «Зальцбурга» 3 очка и 33-е место.