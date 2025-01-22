Фото: Клаудиньо представлен в качестве игрока «Аль-Садда»

Полузащитник Клаудиньо перешёл из российского «Зенита» в катарский «Аль-Садд». Сегодня, 22 января, он был представлен новым клубом.

«Достигнуто официальное соглашение между клубом «Аль-Садд» и российским клубом «Зенит» о переходе бразильского игрока Клаудиньо. Все необходимые процедуры завершены в рамках подготовки к объявлению», — написано в заявлении «Аль-Садда» в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Клаудиньо провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.