«За подлинную любовь к футболу». «Зенит» поблагодарил Клаудиньо, перешедшего в «Аль-Садд»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поблагодарила бразильского полузащитника Клаудиньо после новости о его переходе в катарский «Аль-Садд».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке сине-бело-голубых. Удачи на футбольном поле и за его пределами!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.