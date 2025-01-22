«РБ Лейпциг» набрал первые очки в розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв «Спортинг»

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и португальский «Спортинг». Команды играли на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). Встречу обслуживала литовская бригада арбитров во главе с Манфредасом Лукьянчукасом. Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

На 19-й минуте словенский нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко забил первый гол в матче. На 75-й минуте форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнял счёт. Спустя три минуты Юссуф Поульсен вновь вывел немецкий клуб вперёд.

После этой победы в активе «РБ Лейпциг» стало три очка. Команда располагается на 30-м месте в таблице. «Спортинг» набрал 10 очков и идёт на 19-й строчке.