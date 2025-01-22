«Шахтёр» одержал вторую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Брест»

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Шахтёр» и «Брест». Встреча проходила на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Игру обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Шахтёр» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился нападающий «Шахтёра» Кевин. На 37-й минуте Георгий Судаков удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте Александр Зубков довёл счёт до разгромного, но этот мяч был отменён из-за нарушения в атаке.

На данный момент «Шахтёр» занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав семь очков. «Брест» — 11-й (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.