Денис Глушаков прокомментировал новость об уходе Селихова из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков прокомментировал новость об уходе голкипера Александра Селихова из московского клуба.

«Надо знать ситуацию, какое отношение, какие договорённости. Может, у Селихова есть вариант какой-то, сложно говорить на эту тему. О нём я знаю только хорошее, Селихов — хороший вратарь, человек. Значит, есть какое-то недопонимание и есть какие-то другие варианты продолжения карьеры.

Понимаю ли я решение клуба, если остаются два вратаря? Значит, найдут ещё какого-то. Селихов — порядочный парень, настоящий друг и хороший вратарь — тот, который во многих матчах нас выручал и спасал. Бывает, по-разному складывается судьба и ситуация. Какие-то, может быть, были неудачи, он через это проходил с высоко поднятой головой, как говорится. Доказывал всё время конкурентоспособность, парень с характером», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. Ранее он выступал за «Амкар». В составе клуба голкипер по разу выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.