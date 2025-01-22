Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков прокомментировал новость об уходе Селихова из «Спартака»

Денис Глушаков прокомментировал новость об уходе Селихова из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков прокомментировал новость об уходе голкипера Александра Селихова из московского клуба.

«Надо знать ситуацию, какое отношение, какие договорённости. Может, у Селихова есть вариант какой-то, сложно говорить на эту тему. О нём я знаю только хорошее, Селихов — хороший вратарь, человек. Значит, есть какое-то недопонимание и есть какие-то другие варианты продолжения карьеры.

Понимаю ли я решение клуба, если остаются два вратаря? Значит, найдут ещё какого-то. Селихов — порядочный парень, настоящий друг и хороший вратарь — тот, который во многих матчах нас выручал и спасал. Бывает, по-разному складывается судьба и ситуация. Какие-то, может быть, были неудачи, он через это проходил с высоко поднятой головой, как говорится. Доказывал всё время конкурентоспособность, парень с характером», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. Ранее он выступал за «Амкар». В составе клуба голкипер по разу выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Александр Селихов попрощался со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android