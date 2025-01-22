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Ньямси рассказал, кто из игроков «Локомотива» учит его русскому языку

Ньямси рассказал, кто из игроков «Локомотива» учит его русскому языку
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Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, что полузащитник красно-зелёных Артём Тимофеев обучает его русскому языку.

«У меня установились хорошие отношения с ребятами. Много общаемся, особенно с защитниками. Ещё Тимоха (Артём Тимофеев. — Прим. «Чемпионата») часто учит меня русскому языку. В общем, в команде очень дружеская атмосфера. В «Локомотиве» много молодых ребят, стараюсь передать им свой опыт. Разговариваю, даю какие-то советы», — приводит слова Ньямси официальный сайт «Локомотива».

За железнодорожников Жерзино выступает с февраля 2024 года. Ранее он играл за «Страсбург». В текущем сезоне 28-летний Ньямси провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Соглашение француза с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал оценивает рыночную стоимость защитника в € 6 млн.

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