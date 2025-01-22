Матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Бавария» прерывался из-за задымления поля

Матч Лиги чемпионов между роттердамским «Фейеноордом» и мюнхенской «Баварией» был прерван из-за задымления поля от пиротехники, использованной фанатами. Встреча прервалась на второй минуте и возобновилась спустя семь минут.

Команды играют на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости в матче идёт 18-я минута, счёт не открыт.

На данный момент «Фейеноорд» находится на 20-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Бавария» занимает 12-е место с 12 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.