Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» отозвал Гурциева из аренды в «Алании» и объявил о его переходе в «Сокол»

«Оренбург» отозвал Гурциева из аренды в «Алании» и объявил о его переходе в «Сокол»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Батраз Гурциев перешёл из «Оренбурга» в саратовский «Сокол». Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в социальных сетях.

Батраз Гурциев выступал за владикавказскую «Аланию» на правах аренды с января 2023 года.

«Выступавший за «Аланию» полузащитник Батраз Гурциев досрочно вернулся из аренды. ФК «Оренбург» и ФК «Сокол» (Саратов) договорились о переходе Гурциева в саратовскую команду. Удачи, Батраз, в новом клубе!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 26-летний Батраз Гурциев провёл 10 матчей. Футболист не отметился результативными действиями.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

Материалы по теме
«Спартак» отпустил чемпиона, «Сити» — легенду. Главные трансферы и слухи в футболе за день
«Спартак» отпустил чемпиона, «Сити» — легенду. Главные трансферы и слухи в футболе за день
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android