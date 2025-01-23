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«Оренбург» отозвал Гурциева из аренды в «Алании» и объявил о его переходе в «Сокол»

Полузащитник Батраз Гурциев перешёл из «Оренбурга» в саратовский «Сокол». Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в социальных сетях.

Батраз Гурциев выступал за владикавказскую «Аланию» на правах аренды с января 2023 года.

«Выступавший за «Аланию» полузащитник Батраз Гурциев досрочно вернулся из аренды. ФК «Оренбург» и ФК «Сокол» (Саратов) договорились о переходе Гурциева в саратовскую команду. Удачи, Батраз, в новом клубе!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 26-летний Батраз Гурциев провёл 10 матчей. Футболист не отметился результативными действиями.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).