«Реал» — «Зальцбург»: Родриго открыл счёт на 23-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Реал» — «РБ Зальцбург». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает шведская бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу мадридского «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 23-й минуте матча полузащитник мадридского «Реала» Родриго открыл счёт точным ударом в дальний угол ворот.
На данный момент «Реал» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал девять очков за шесть матчей. У «Зальцбурга» три очка и 33-е место. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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