Радимов — о Венделе: никто не вечен, а Луис Энрике — это другой шаг

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на трансферные новости клуба. Сине-бело-голубые подписали Луиса Энрике из «Ботафого». В обратном направлении отправятся Артур Гимарайнс (зимой) и Вендел (летом).

«Я не знаю, насколько быстро вкатится в чемпионат Луис Энрике, я его просто не видел ни разу. Когда будут матчи, тогда можно будет говорить.

По Венделу — ну, это часть сделки. Вы в своё время могли представить, что Месси уйдёт из «Барселоны» в «ПСЖ»? Никто не вечен. Сейчас мир футбола такой, что любой футболист может поменять команду. Здесь то же самое происходит. И Вендел, и Клаудиньо сделали очень много для побед «Зенита», но это человеческие жизни, и иногда нужно куда-то двигаться дальше.

А Луис Энрике — это другой шаг. Вот все говорят: нет мотивации, но об этом даже не надо говорить, шесть лет подряд «Зенит» — чемпион. Вендел один раз опоздал из отпуска, на неделю позже вышел, и было такое ощущение, что он тренировался только что», — приводит слова Радимова Metaratings.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Энрике выступал за «Ботафого» с февраля прошлого года. В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.