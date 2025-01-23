«Интер» с минимальным счётом победил «Спарту» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались чешская «Спарта» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). «Интер» одержал победу со счётом 1:0.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Алессандро Бастони. Этот гол остался единственным в матче.

«Спарта» занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Интер» находится на четвёртой строчке, заработав 16 очков.