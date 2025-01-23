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Спарта Прага — Интер, результат матча 22 января 2025, счёт 0:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Интер» с минимальным счётом победил «Спарту» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались чешская «Спарта» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). «Интер» одержал победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 12'    

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Алессандро Бастони. Этот гол остался единственным в матче.

«Спарта» занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Интер» находится на четвёртой строчке, заработав 16 очков.

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