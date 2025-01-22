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«Факел» подпишет Александра Ломовицкого

«Факел» подпишет Александра Ломовицкого
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Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий перейдёт в воронежский «Факел». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. На его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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