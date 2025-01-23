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Постекоглу раскрыл планы «Тоттенхэма» на зимнее трансферное окно

Постекоглу раскрыл планы «Тоттенхэма» на зимнее трансферное окно
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, планируют ли «шпоры» подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Есть ли вероятность, что мы никого не подпишем? Да, скорее всего. Насколько мне известно, ничего не предвидится, но в последнюю неделю трансферного окна всё происходит быстро», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 24 очка за 22 матча, одержав семь побед, три раза сыграв вничью и потерпев 12 поражений. Отрыв от идущего в зоне вылета «Ипсвич Таун» составляет восемь очков.

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