Постекоглу раскрыл планы «Тоттенхэма» на зимнее трансферное окно

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, планируют ли «шпоры» подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Есть ли вероятность, что мы никого не подпишем? Да, скорее всего. Насколько мне известно, ничего не предвидится, но в последнюю неделю трансферного окна всё происходит быстро», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 24 очка за 22 матча, одержав семь побед, три раза сыграв вничью и потерпев 12 поражений. Отрыв от идущего в зоне вылета «Ипсвич Таун» составляет восемь очков.