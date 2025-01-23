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Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Фото: офсайд, из-за которого был отменён гол Хакими в ворота «Манчестер Сити»

Фото: офсайд, из-за которого был отменён гол Хакими в ворота «Манчестер Сити»
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, однако он был отменён из-за положения «вне игры».

Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новость в матче перерыв, счёт не открыт.

После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.

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