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Пари Сен-Жермен — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Дембеле отыграл один мяч

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Дембеле отыграл один мяч
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В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'    

На 56-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле отыграл один мяч.

После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.

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