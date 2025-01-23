«Фейеноорд» сенсационно разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов
Поделиться
Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Фейеноорд» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21' 2:0 Хименес – 45+9' 3:0 Уэда – 89'
На 21-й минуте нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес открыл счёт в матче. На 45+9-й минуте мексиканец оформил дубль, реализовав 11-метровый. На 89-й минуте японский форвард Аясэ Уэда забил третий мяч в ворота «Баварии».
После этой победы в активе «Фейеноорда» стало 13 очков. Роттердамцы располагаются на 13-м месте в таблице. «Бавария» с 12 очками находится на 15-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2025
-
01:59
-
01:50
-
01:38
-
01:35
-
01:24
-
01:15
-
01:12
-
01:02
-
01:02
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:49
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:27
-
00:21
-
00:16
-
00:16
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:06
-
00:05
-
00:02
-
00:00
- 22 января 2025
-
23:58
-
23:54«Факел» подпишет Александра Ломовицкого Эксклюзив
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:19