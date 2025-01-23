«Фейеноорд» сенсационно разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Фейеноорд» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На 21-й минуте нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес открыл счёт в матче. На 45+9-й минуте мексиканец оформил дубль, реализовав 11-метровый. На 89-й минуте японский форвард Аясэ Уэда забил третий мяч в ворота «Баварии».

После этой победы в активе «Фейеноорда» стало 13 очков. Роттердамцы располагаются на 13-м месте в таблице. «Бавария» с 12 очками находится на 15-й строчке.