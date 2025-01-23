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«Фейеноорд» сенсационно разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов

«Фейеноорд» сенсационно разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Фейеноорд» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21'     2:0 Хименес – 45+9'     3:0 Уэда – 89'    

На 21-й минуте нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес открыл счёт в матче. На 45+9-й минуте мексиканец оформил дубль, реализовав 11-метровый. На 89-й минуте японский форвард Аясэ Уэда забил третий мяч в ворота «Баварии».

После этой победы в активе «Фейеноорда» стало 13 очков. Роттердамцы располагаются на 13-м месте в таблице. «Бавария» с 12 очками находится на 15-й строчке.

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