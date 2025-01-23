«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Баркола сравнял счёт на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте форвард «ПСЖ» Брэдли Баркола сделал счёт 2:2.

После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.