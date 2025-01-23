«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Баркола сравнял счёт на 60-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50' 0:2 Холанд – 53' 1:2 Дембеле – 56' 2:2 Баркола – 60'
На 60-й минуте форвард «ПСЖ» Брэдли Баркола сделал счёт 2:2.
После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.
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