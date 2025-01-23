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Представители «Зенита» и «Палмейраса» в переписке договорились о переходе Клаудиньо — ESPN

Представители «Зенита» и «Палмейраса» в переписке договорились о переходе Клаудиньо — ESPN
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Представители российского «Зенита» и бразильского «Палмейраса» ранее достигли соглашения о трансфере полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщил ESPN.

Вчера, 22 января, было официально объявлено о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В распоряжении источника оказалась переписка одного из руководителей «Палмейраса» с исполнительным директором «Зенита» Максимом Погореловым, в ходе которой они дорабатывали последние детали перед подписанием соглашения.

В сообщении в понедельник, 20 января, представитель «Палмейраса» указал, что направляет проект контракта в «Зенит» для завершения переговоров. Вскоре после этого исполнительный директор «Зенита» ответил: «Мы отправим документ о приёме сегодня же». Позднее «Палмейрас» получил проект трансферного соглашения для согласования поправок.

Пока в клубе работали над окончательными условиями, Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, вышел на связь и сообщил, что «планы изменились». В конце концов «Зенит» принял предложение «Аль-Садда».

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