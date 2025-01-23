Гол Леау принёс «Милану» победу над «Жироной» в матче 7-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Леау – 37'
Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау.
После этой победы в активе «Милана» стало 15 очков. «Россонери» поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. «Жирона» с тремя очками находится на 31-м месте.
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