Гол Леау принёс «Милану» победу над «Жироной» в матче 7-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау.

После этой победы в активе «Милана» стало 15 очков. «Россонери» поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. «Жирона» с тремя очками находится на 31-м месте.