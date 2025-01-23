Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Леау принёс «Милану» победу над «Жироной» в матче 7-го тура Лиги чемпионов

Гол Леау принёс «Милану» победу над «Жироной» в матче 7-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Леау – 37'    

Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау.

После этой победы в активе «Милана» стало 15 очков. «Россонери» поднялись на шестую строчку турнирной таблицы. «Жирона» с тремя очками находится на 31-м месте.

Материалы по теме
«Милан» арендует Уокера у «Ман Сити» с опцией необязательного выкупа — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android