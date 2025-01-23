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«Реал» — «Зальцбург»: Винисиус оформил дубль на 77-й минуте

«Реал» — «Зальцбург»: Винисиус оформил дубль на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Реал» — «РБ Зальцбург». Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживает шведская бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. На момент написания новости счёт в матче 5:0 в пользу мадридского «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Родриго – 23'     2:0 Родриго – 34'     3:0 Мбаппе – 48'     4:0 Винисиус Жуниор – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 77'     5:1 Бидструп – 85'    

На 77-й минуте полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль, пробив мимо голкипера в дальний угол ворот.

На данный момент «Реал» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал девять очков за шесть матчей. У «Зальцбурга» три очка и 33-е место. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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