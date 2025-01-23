«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: парижане вышли вперёд на 78-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 3:2 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50' 0:2 Холанд – 53' 1:2 Дембеле – 56' 2:2 Баркола – 60' 3:2 Невеш – 78' 4:2 Рамуш – 90+3'
На 78-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш вывел свою команду вперёд.
После шести туров «ПСЖ» имеет в своём активе семь очков. Парижане находятся на 26-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 24-й строчке.
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