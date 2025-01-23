«Реал» разгромил «Зальцбург» в матче ЛЧ, Родриго и Винисиус оформили по дублю

Завершился матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Реал» — «РБ Зальцбург». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. «Реал» одержал победу со счётом 5:1.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, отличился полузащитник мадридского «Реала» Родриго. На 34-й минуте Родриго оформил дубль. На 48-й минуте Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Винисиус Жуниор забил четвёртый мяч хозяев. На 77-й минуте Винисиус оформил дубль. На 85-й минуте Мадс Бидструп отыграл один мяч.
На данный момент «Реал» занимает 16-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 12 очков за семь матчей. У «Зальцбурга» три очка и 34-е место.
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