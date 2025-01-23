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«Президент «Зенита» лжёт». Глава «Палмейраса» заявила о соглашении по трансферу Клаудиньо

«Президент «Зенита» лжёт». Глава «Палмейраса» заявила о соглашении по трансферу Клаудиньо
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Президент бразильского «Палмейраса» Лейла Перейра рассказала, что на самом деле между клубом и российским «Зенитом» существовала договорённость о трансфере полузащитника Клаудиньо. Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что у клуба не было соглашения с «Палмейрасом».

«Президент «Зенита» [Александр Медведев] лжёт. На самом деле «Палмейрас» достиг соглашения с российским клубом о покупке Клаудиньо. Настолько, что «Зенит» прислал нам документ о трансфере игрока.

Кстати, спортивный директор «Зенита» [Максим Погорелов] подтвердил нам во вторник, что между клубами всё согласовано. Изменил ли «Зенит» своё решение или игрок передумал, неважно. Проблема есть. Но я не приемлю ложь», — приводит слова Перейры ESPN.

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