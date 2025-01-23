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«ПСЖ» со счётом 4:2 обыграл «Манчестер Сити», уступая в два мяча к 56-й минуте

«ПСЖ» со счётом 4:2 обыграл «Манчестер Сити», уступая в два мяча к 56-й минуте
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали волевую победу — 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

На 50-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш открыл счёт в матче. На 53-й минуте нападающий Эрлинг Холанд удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте вингер «ПСЖ» Усман Дембеле отыграл один мяч. На 60-й минуте форвард парижан Брэдли Баркола сделал счёт 2:2. На 78-й минуте полузащитник хозяев Жоау Невеш вывел свою команду вперёд. На 90+6-й минуте Гонсалу Рамуш забил четвёртый гол французской команды.

После семи туров «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков. Парижане находятся на 23-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.

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