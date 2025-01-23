«Арсенал» обыграл загребское «Динамо» в 7-м туре Лиги чемпионов
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Арсенал» и загребское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Игру обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Даниэль Зиберт. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Райс – 2' 2:0 Хаверц – 66' 3:0 Эдегор – 90+1'
Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На 66-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте Мартин Эдегор довёл счёт до разгромного.
На данный момент лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 очков. Загребское «Динамо» — 26-е (восемь очков).
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