«Манчестер Сити» потерял шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» проиграл в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (2:4) и потерял шансы на прямое попадание в плей-офф главного европейского турнира.

По итогам семи матчей «горожане» набрали лишь восемь очков и расположились на 25-й строчке. Теперь команда Гвардиолы потеряла даже математические шансы на попадание в восьмёрку сильнейших.

Напомним, в следующей игре, которая станет решающей для «Манчестер Сити», английская команда встретится с «Брюгге» на своём стадионе.

Отметим, что бельгийская команда также активно борется за выход в плей-офф, занимая 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Брюгге» 11 очков.

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