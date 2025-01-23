«Манчестер Сити» потерял шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов
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Английский «Манчестер Сити» проиграл в гостевом матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (2:4) и потерял шансы на прямое попадание в плей-офф главного европейского турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50' 0:2 Холанд – 53' 1:2 Дембеле – 56' 2:2 Баркола – 60' 3:2 Невеш – 78' 4:2 Рамуш – 90+3'
По итогам семи матчей «горожане» набрали лишь восемь очков и расположились на 25-й строчке. Теперь команда Гвардиолы потеряла даже математические шансы на попадание в восьмёрку сильнейших.
Напомним, в следующей игре, которая станет решающей для «Манчестер Сити», английская команда встретится с «Брюгге» на своём стадионе.
Отметим, что бельгийская команда также активно борется за выход в плей-офф, занимая 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Брюгге» 11 очков.
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