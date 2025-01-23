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«Манчестер Сити» выдал худшую серию в Лиге чемпионов за последние 11 лет

«Манчестер Сити» выдал худшую серию в Лиге чемпионов за последние 11 лет
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«Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов проиграл «ПСЖ» со счётом 2:4 и продлил безвыигрышную серию в турнире до четырёх игр. «Горожане» впервые с 2014 года не смогли выиграть четыре матча подряд в ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

Напомним, ранее «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), сыграл вничью с «Фейеноордом» (3:3) и проиграл «Спортингу» (1:4).

После семи туров «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков. Парижане находятся на 22-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге». Матч состоится 29 января, начало — в 23:00 мск.

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