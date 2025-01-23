«Манчестер Сити» выдал худшую серию в Лиге чемпионов за последние 11 лет

«Манчестер Сити» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов проиграл «ПСЖ» со счётом 2:4 и продлил безвыигрышную серию в турнире до четырёх игр. «Горожане» впервые с 2014 года не смогли выиграть четыре матча подряд в ЛЧ.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), сыграл вничью с «Фейеноордом» (3:3) и проиграл «Спортингу» (1:4).

После семи туров «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков. Парижане находятся на 22-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге». Матч состоится 29 января, начало — в 23:00 мск.

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