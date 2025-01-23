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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 января: ПСЖ победил Манчестер Сити, Фейеноорд сенсационно разгромил Баварию, Реал забил 5

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 22 января
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Вчера, 22 января, состоялись девять заключительных матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 7-й тур, 22 января:

  • «Шахтёр» — «Брест» — 2:0;
  • «РБ Лейпциг» — «Спортинг» — 2:1;
  • «Селтик» — «Янг Бойз» — 1:0;
  • «Милан» — «Жирона» — 1:0;
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб — 3:0;
  • «Реал» Мадрид — «Ред Булл Зальцбург» — 5:1;
  • «Фейеноорд» — «Бавария» — 3:0;
  • «Спарта» Прага — «Интер» Милан — 0:1;
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль», на счету которого 21 очко. Следом располагается «Барселона», набравшая 18 очков. Далее — «Арсенал» и миланский «Интер», в активе которых по 16 очков.

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