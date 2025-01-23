Луис Энрике в третий раз за пять матчей обыграл команду Гвардиолы

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике одержал третью победу за пять матчей, когда в соперниках были команды другого испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

Напомним, недавно завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на своём поле отыгрался со счёта 0:2 и одержал итоговую победу — 4:2.

Первые встречи на тренерском поприще между Хосепом Гвардиолой и Луисом Энрике состоялись в сезоне-2014/2015, когда «Барселона» и «Бавария» встретились в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре на «Камп Ноу» каталонцы одержали уверенную победу со счётом 3:0. В ответном матче на мюнхенском стадионе «Бавария» сумела одолеть соперника — 3:2.

Следующим этапом их противостояния стал сезон-2016/2017, когда «Барселона» и «Манчестер Сити» Гвардиолы оказались в одной группе Лиги чемпионов. В первом матче каталонцы обыграли соперника с разгромным счётом 4:0. В ответной встрече, проходившей в Англии, «Сити» смогли отыграться, сначала уступая по ходу игры, но в конечном итоге одержав победу с разницей в два мяча (3:1).

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