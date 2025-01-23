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«Манчестер Сити» находится в зоне вылета Лиги чемпионов за тур до окончания общего этапа

«Манчестер Сити» находится в зоне вылета Лиги чемпионов за тур до окончания общего этапа
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«Манчестер Сити» уступил в выездном матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» со счётом 2:4 и оказался в зоне вылета из главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

Напомним, следующий 8-й тур станет решающем в рамках общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. На данный момент команда Хосепа Гвардиолы располагается на 25-й строчке в турнирной таблице, которая не позволяет англичанам выйти даже в стыковую стадию плей-офф.

Таким образом, чтобы попасть в стыковой раунд «горожанам» необходимо обязательно победить в последнем матче бельгийский «Брюгге» и следить за результатами параллельных встреч. Игра пройдёт в Англии на стадионе «Этихад» 29 января.

Кроме того, «Манчестер Сити» является единственной командой из АПЛ, находящейся вне зоны плей-офф ЛЧ на данный момент.

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