Гвардиола объяснил драматичное поражение «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:4. По ходу матча «горожане» вели со счётом 2:0.

«В первом тайме у нас были моменты, у них были моменты. Они были лучше. Мы забили голы за пять минут, они забили два гола за пять минут. Мы не смогли справиться с первым пропущенным голом, это был своего рода нокаут. В этот момент они поднялись. Они были лучше, быстрее, выигрывали единоборства. Мы не смогли с этим справиться», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав восемь очков. Команда потеряла шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника