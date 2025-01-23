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Гвардиола объяснил драматичное поражение «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Гвардиола объяснил драматичное поражение «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:4. По ходу матча «горожане» вели со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«В первом тайме у нас были моменты, у них были моменты. Они были лучше. Мы забили голы за пять минут, они забили два гола за пять минут. Мы не смогли справиться с первым пропущенным голом, это был своего рода нокаут. В этот момент они поднялись. Они были лучше, быстрее, выигрывали единоборства. Мы не смогли с этим справиться», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав восемь очков. Команда потеряла шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

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