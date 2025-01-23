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Луис Энрике прокомментировал камбэк и победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Луис Энрике прокомментировал камбэк и победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе своей команды в домашнем матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«Я не знаю, как мы смогли перевернуть этот матч, который был очень напряжённым и сложным. Мы очень плохо начали второй тайм, но эта команда верит в себя, игроки никогда не сдаются, а болельщики были потрясающими!» — приводит слова Энрике с пресс-конференции после матча Media Parisien в соцсетях.

Напомним, по ходу игры «ПСЖ» проигрывал «Манчестер Сити» со счётом 0:2, но сумел отыграться и выиграть встречу.

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