Луис Энрике прокомментировал камбэк и победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе своей команды в домашнем матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити» (4:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50' 0:2 Холанд – 53' 1:2 Дембеле – 56' 2:2 Баркола – 60' 3:2 Невеш – 78' 4:2 Рамуш – 90+3'
«Я не знаю, как мы смогли перевернуть этот матч, который был очень напряжённым и сложным. Мы очень плохо начали второй тайм, но эта команда верит в себя, игроки никогда не сдаются, а болельщики были потрясающими!» — приводит слова Энрике с пресс-конференции после матча Media Parisien в соцсетях.
Напомним, по ходу игры «ПСЖ» проигрывал «Манчестер Сити» со счётом 0:2, но сумел отыграться и выиграть встречу.
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