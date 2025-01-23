Карло Анчелотти – о матче «Реала» с «Зальцбургом»: я даже не злюсь из-за пропущенного гола
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о разгромной победе команды в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» — 5:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Родриго – 23' 2:0 Родриго – 34' 3:0 Мбаппе – 48' 4:0 Винисиус Жуниор – 55' 5:0 Винисиус Жуниор – 77' 5:1 Бидструп – 85'
«Очевидно, наша главная цель была победить. Мы начали немного вяло, но быстро это исправили. С тем качеством, которое у нас есть в атаке, я никогда не сомневался в нас. Думаю, мы на хорошем ходу, наша динамика очень позитивная. Я даже не злюсь из-за пропущенного гола», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Брестом». Матч состоится 29 января, начало – 23:00 мск.
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