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Гвардиола ответил на вопрос о тяжёлом положении «Ман Сити» и возможном вылете из ЛЧ

Гвардиола ответил на вопрос о тяжёлом положении «Ман Сити» и возможном вылете из ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в гостевом матче 7-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с «ПСЖ» (2:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«Вылет из ЛЧ? Такое может случиться. Если мы не победим в последнем матче, то о каком плей-офф может идти речь? Мы этого не заслуживаем. Это реальность, мы не набрали достаточное количество очков, и нам нужно это принять. У нас есть последний шанс в домашнем матче с «Брюгге»… Чтобы побеждать, нужно играть. Чтобы удерживать результат, необходимо контролировать мяч…» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, команда Гвардиолы располагается на 25-й строчке в турнирной таблице, которая не позволяет англичанам выйти даже в стыковую стадию плей-офф. В решающей игре 8-го тура английский клуб встретится с бельгийским «Брюгге» на домашнем стадионе.

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