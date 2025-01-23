Гвардиола ответил на вопрос о тяжёлом положении «Ман Сити» и возможном вылете из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в гостевом матче 7-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с «ПСЖ» (2:4).

«Вылет из ЛЧ? Такое может случиться. Если мы не победим в последнем матче, то о каком плей-офф может идти речь? Мы этого не заслуживаем. Это реальность, мы не набрали достаточное количество очков, и нам нужно это принять. У нас есть последний шанс в домашнем матче с «Брюгге»… Чтобы побеждать, нужно играть. Чтобы удерживать результат, необходимо контролировать мяч…» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, команда Гвардиолы располагается на 25-й строчке в турнирной таблице, которая не позволяет англичанам выйти даже в стыковую стадию плей-офф. В решающей игре 8-го тура английский клуб встретится с бельгийским «Брюгге» на домашнем стадионе.

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