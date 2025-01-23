Гвардиола ответил на вопрос о тяжёлом положении «Ман Сити» и возможном вылете из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в гостевом матче 7-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с «ПСЖ» (2:4).
«Вылет из ЛЧ? Такое может случиться. Если мы не победим в последнем матче, то о каком плей-офф может идти речь? Мы этого не заслуживаем. Это реальность, мы не набрали достаточное количество очков, и нам нужно это принять. У нас есть последний шанс в домашнем матче с «Брюгге»… Чтобы побеждать, нужно играть. Чтобы удерживать результат, необходимо контролировать мяч…» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, команда Гвардиолы располагается на 25-й строчке в турнирной таблице, которая не позволяет англичанам выйти даже в стыковую стадию плей-офф. В решающей игре 8-го тура английский клуб встретится с бельгийским «Брюгге» на домашнем стадионе.
Сколько зарабатывают футболисты:
- 23 января 2025
-
03:28
-
03:18
-
03:08
-
02:57
-
02:54
-
02:34
-
02:26
-
02:15
-
02:15
-
01:59
-
01:50
-
01:38
-
01:35
-
01:24
-
01:15
-
01:12
-
01:02
-
01:02
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:49
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:27
-
00:21
-
00:16
-
00:16
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:06
-
00:05