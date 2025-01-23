Тренер «ПСЖ» назвал ключевой момент, который переломил ход матча с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал ключевой момент матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2). Напомним, по ходу матча парижане проигрывали со счётом 0:2.

«После первого тайма, с таким высоким темпом, я думал, что мы сможем его выдержать, и мои слова были о том, чтобы действовать смелее. Я хотел, чтобы мои игроки раскрепостились. И мы пропустили эти 2 гола. Но команда продолжала верить, сохранять настрой, давить. Первый гол, начавшийся с действия Барколы, стал ключевым, он открыл новый сценарий. С этого момента мы были намного сильнее «Манчестер Сити», — приводит слова Энрике Lequipe.

В заключительном туре Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится со «Штугартом». Матч пройдёт 29 января.

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