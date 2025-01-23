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ПСЖ — Манчестер Сити — 4:2, 7-й тур ЛЧ: видеообзор матча, голы Баркола, Дембеле, Невеша, Рамуша, Холанда и Грилиша, 22 января 2025

Видеообзор драматичного камбэка «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
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Французский «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

По ходу матча команда Луиса Энрике уступала со счётом 0:2, но смогла перевернуть игру, забив четыре мяча подряд. Победным голом отметился португальский опорный полузащитник парижан Жоау Невеш, отличившийся на 78-й минуте.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На данный момент «ПСЖ» располагается на 22-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Энрике набрала 10 очков. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы находится на 25-м месте. В активе английской команды 8 очков.

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