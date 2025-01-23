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Видеообзор драматичного камбэка «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 4:2.

По ходу матча команда Луиса Энрике уступала со счётом 0:2, но смогла перевернуть игру, забив четыре мяча подряд. Победным голом отметился португальский опорный полузащитник парижан Жоау Невеш, отличившийся на 78-й минуте.

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На данный момент «ПСЖ» располагается на 22-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Энрике набрала 10 очков. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы находится на 25-м месте. В активе английской команды 8 очков.

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