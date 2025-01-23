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Видеообзор сенсационного разгромного поражения «Баварии» в матче с «Фейеноордом» в ЛЧ

Видеообзор сенсационного разгромного поражения «Баварии» в матче с «Фейеноордом» в ЛЧ
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22 января «Бавария» потерпела разгромное поражение в матче с «Фейеноордом» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21'     2:0 Хименес – 45+9'     3:0 Уэда – 89'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе победителей дубль оформил Сантьяго Хименес и ещё один гол в свой актив записал Аясэ Уэда.

На данный момент «Бавария» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив 12 очков. «Фейеноорд», в свою очередь, находится на 11-м месте, набрав 13 очков.

В заключительном туре «Бавария» встретится со «Слованом», а «Фейеноорд» сыграет с «Лиллем».

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