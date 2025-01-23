Видеообзор сенсационного разгромного поражения «Баварии» в матче с «Фейеноордом» в ЛЧ

22 января «Бавария» потерпела разгромное поражение в матче с «Фейеноордом» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
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В составе победителей дубль оформил Сантьяго Хименес и ещё один гол в свой актив записал Аясэ Уэда.
На данный момент «Бавария» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив 12 очков. «Фейеноорд», в свою очередь, находится на 11-м месте, набрав 13 очков.
В заключительном туре «Бавария» встретится со «Слованом», а «Фейеноорд» сыграет с «Лиллем».