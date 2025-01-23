Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны 9 из 12 команд, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов

Стали известны 9 из 12 команд, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов
Комментарии

22 января прошли матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились команды, которые вылетели досрочно из главного европейского турнира.

Так, испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», а также австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Штурм» набрали всего три очка после семи матчей и потеряли математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, чешская «Спарта» (4) и итальянская «Болонья» (5) также не смогут побороться за выход в следующую стадию турнира.

Напомним, ещё в декабре потеряли шансы на продолжение борьбы «Янг Бойз», братиславский «Слован» и «РБ Лейпциг», проигравшие все шесть матчей стартовых матчей турнира.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Материалы по теме
Видео
Видеообзор драматичного камбэка «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android