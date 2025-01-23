Стали известны 9 из 12 команд, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов

22 января прошли матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились команды, которые вылетели досрочно из главного европейского турнира.

Так, испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», а также австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Штурм» набрали всего три очка после семи матчей и потеряли математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, чешская «Спарта» (4) и итальянская «Болонья» (5) также не смогут побороться за выход в следующую стадию турнира.

Напомним, ещё в декабре потеряли шансы на продолжение борьбы «Янг Бойз», братиславский «Слован» и «РБ Лейпциг», проигравшие все шесть матчей стартовых матчей турнира.

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