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«Это странно». Джек Грилиш – об игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

«Это странно». Джек Грилиш – об игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал поражение команды в матче с «ПСЖ» (2:4) в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«Я не знаю, что произошло. Обычно в таких моментах мы играем так хорошо, но в этом сезоне это уже слишком много раз случалось: мы забиваем один, два, три гола, но не можем контролировать игру и довести её до конца.
Это странно, потому что в предыдущие сезоны мы были очень хороши в таких моментах, умели управлять игрой. Я не знаю, связано ли это с уверенностью. В большинстве случаев в этом сезоне мы не показывали того уровня, на который способны. Это наша задача – попытаться всё изменить, двигаться вперёд и постараться выиграть игру на следующей неделе.

Это сложно, я не знаю, связано ли это с уверенностью. Когда мы вышли вперёд 2-0, у нас было столько игроков на поле, которые отлично держат мяч. Но в последнее время мы этого не делаем.

Надо отдать должное «Парижу», они были так хороши. Очень энергичны. Намного лучше, чем я думал – я не хочу, чтобы это звучало плохо, но сегодня они были на высоте, действительно отличная команда. Думаю, они заслужили победу», — приводит слова Грилиша BBC.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге». Матч состоится 29 января, начало — в 23:00 мск.

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