Видеообзор важнейшей победы «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов с новичком турнира «Брестом»
Поделиться
Украинский «Шахтёр» уверенно победил французский «Брест» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 2:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Кевин – 18' 2:0 Судаков – 37'
Встреча примечательна тем, что «Шахтёр» благодаря победе над новичком и сенсацией Лиги чемпионов «Брестом» сохранил шансы на выход в следующую стадию плей-офф главного еврокубкового турнира.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На данный момент «Шахтёр» располагается на 27-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Марино Пушича набрала 7 очков. «Брест» находится на 13-м месте. В активе французской команды 13 очков.
Комментарии
- 23 января 2025
-
04:56
-
04:29
-
04:21
-
04:01
-
03:57
-
03:50
-
03:28
-
03:18
-
03:08
-
02:57
-
02:54
-
02:34
-
02:26
-
02:15
-
02:15
-
01:59
-
01:50
-
01:38
-
01:35
-
01:24
-
01:15
-
01:12
-
01:02
-
01:02
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:49
-
00:39
-
00:39
-
00:36
-
00:27
-
00:21
-
00:16