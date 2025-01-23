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Шахтёр — Брест — 2:0, 7-й тур ЛЧ: видеообзор матча, голы Кевина и Судакова, 22 января 2025

Видеообзор важнейшей победы «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов с новичком турнира «Брестом»
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Украинский «Шахтёр» уверенно победил французский «Брест» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Кевин – 18'     2:0 Судаков – 37'    

Встреча примечательна тем, что «Шахтёр» благодаря победе над новичком и сенсацией Лиги чемпионов «Брестом» сохранил шансы на выход в следующую стадию плей-офф главного еврокубкового турнира.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На данный момент «Шахтёр» располагается на 27-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Марино Пушича набрала 7 очков. «Брест» находится на 13-м месте. В активе французской команды 13 очков.

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