Видеообзор важнейшей победы «Шахтёра» в матче Лиги чемпионов с новичком турнира «Брестом»

Украинский «Шахтёр» уверенно победил французский «Брест» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 2:0.

Встреча примечательна тем, что «Шахтёр» благодаря победе над новичком и сенсацией Лиги чемпионов «Брестом» сохранил шансы на выход в следующую стадию плей-офф главного еврокубкового турнира.

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На данный момент «Шахтёр» располагается на 27-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Марино Пушича набрала 7 очков. «Брест» находится на 13-м месте. В активе французской команды 13 очков.

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